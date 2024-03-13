Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухаметова (Нагимуллина) Винира Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1969

Отец: Нагимуллин Альберт Закижанович

Мать: Мазитова Галия Абдуллаевна

Рождение ребёнка
16.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмухаметов Дамир Лендорович

Рождение ребёнка
31.10.1992

Сын: Бикмухаметов Наиль Дамирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1992

Сын: Бикмухаметов Наиль Дамирович

Отец ребёнка: Бикмухаметов Дамир Лендорович

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