Захарова Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Захаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Нестерович

Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Андрей Нестерович

Смерть
1960
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика