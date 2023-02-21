Захарова Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1915
Отец ребёнка: Захаров Андрей Нестерович
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика