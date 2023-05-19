Лихачева (Илюшенко) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева (Илюшенко) Валентина Борисовна

Место рождения

Лозовка, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.06.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968

Отец: Илюшенко Борис

Мать: Илюшенко Анна

Лозовка, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.10.1989

Дочь: Мезенцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лихачев Сергей Иванович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихачев Сергей Иванович

Лозовка, Касторенский муниципальный район, Курская область