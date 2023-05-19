Лихачева (Илюшенко) Валентина Борисовна
Место рождения
Дата рождения30.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968
Отец: Илюшенко Борис
Мать: Илюшенко Анна
Рождение ребёнка
28.10.1989
Дочь: Мезенцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лихачев Сергей Иванович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихачев Сергей Иванович