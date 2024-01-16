Корзникова (Ордина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Ордина) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ордин Пётр

Мать: Ордина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Корзников Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич

д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич

д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Арзубова Евдокия Мироновна Же

Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич

д. Большой Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Мирон Гурьевич

д. Большой Худынский Бор
Смерть
Неизвестно
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