Корзникова (Ордина) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ордин Пётр
Мать: Ордина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Корзников Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич
д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич
д. Большой Худынский Дор
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Арзубова Евдокия Мироновна Же
Отец ребёнка: Корзников Мирон Гурьевич
д. Большой Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Худынский Бор
Смерть
Неизвестно