Братухин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Братухин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна
Рождение ребёнка
26.06.1854 ст.
Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно