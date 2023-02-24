Братухин Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБратухин Иван Никифорович

Братухин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Братухин Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Братухин Максим Иванович

Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Братухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1854 ст.

Сын: Братухин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Братухина Анастасия Парамоновна

Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Анастасия Парамоновна

Место жительства
Неизвестно
Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно