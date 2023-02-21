Омелаева Ефросинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1941
Дочь: Дьякова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич
9-я шахта Ворошиловград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омелаев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киркиж Антонина Степановна
Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно