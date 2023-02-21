Омелаева Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омелаева Ефросинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1941

Дочь: Дьякова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич

9-я шахта Ворошиловград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омелаев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киркиж Антонина Степановна

Отец ребёнка: Омелаев Степан Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно