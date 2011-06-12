Гурфинкель Лейб (Лев)
Место рождения
Дата рождения26.09.1938
Дата смерти12.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938
Отец: Гурфинкель Велвл (Владимир)
Мать: Гурфинкель Удл (Аделя)
Рождение ребёнка
21.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Умань, Черкаська область
Похороны
2009
Kfar Yona, Israel
Смерть
12.06.2011
Beilinson Hospital
Причина смерти: Рак