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Гурфинкель Лейб (Лев)

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Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

26.09.1938

Дата смерти

12.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938

Отец: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Мать: Гурфинкель Удл (Аделя)

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Умань, Черкаська область
Похороны
2009
Kfar Yona, Israel
Смерть
12.06.2011
Beilinson Hospital
Причина смерти: Рак