Беспалова (Колесникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Колесникова) Ольга

Место рождения

Алексеевка (Бавлинский р-н), Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

13.06.1914

Дата смерти

01.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1940

Сын: Колесников Сергей

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Бракосочетание
1951

Муж: Беспалов Прокопий

Смерть
01.06.1991
Похороны
Неизвестно

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