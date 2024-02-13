Беспалова (Колесникова) Ольга
Место рожденияАлексеевка (Бавлинский р-н), Республика Татарстан, Россия
Дата рождения13.06.1914
Дата смерти01.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1940
Сын: Колесников Сергей
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Бракосочетание
1951
Муж: Беспалов Прокопий
Смерть
01.06.1991
Похороны
Неизвестно