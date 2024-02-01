Яковлев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Яковлева Феодосья Антипповна
Смерть
Неизвестно