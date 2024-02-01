Яковлев Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева Феодосья Антипповна

Смерть
Неизвестно
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