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Мальцев Протолеон Дометиевич

Место рождения

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.

Дата рождения

1808

Дата смерти

11.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Образование
1832
Вологда
Выпускник Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2- го разряда.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мальцев Михаил Протолеонович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1838

Сын: Мальцев Александр Протолеонович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мальцев Федор Протолеонович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Протолеоновна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Награда
27.06.1846
Преосвященнейшим Евлампием бывшим Епископом Вологодским и Устюгским награжден набедренником, на который свидетельство, равно как и грамоту, и Указ на настоящее место имеет
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Павла Протолеоновна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Смерть
11.05.1871
д. Урусовская, с/п Нижнекулойское, Верховажский р., Вологодская обл.
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