Мальцев Протолеон Дометиевич
Место рожденияКокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Дата рождения1808
Дата смерти11.05.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1832
Вологда
Выпускник Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2- го разряда.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мальцев Михаил Протолеонович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1838
Сын: Мальцев Александр Протолеонович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мальцев Федор Протолеонович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Протолеоновна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Награда
27.06.1846
Преосвященнейшим Евлампием бывшим Епископом Вологодским и Устюгским награжден набедренником, на который свидетельство, равно как и грамоту, и Указ на настоящее место имеет
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Павла Протолеоновна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Федоровна
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Смерть
11.05.1871
д. Урусовская, с/п Нижнекулойское, Верховажский р., Вологодская обл.