Евдокимова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Евдокимов Иван
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
Бракосочетание
1923
Муж: Евдокимов Михаил
Рождение ребёнка
01.07.1925
Сын: Евдокимов Валериан
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
Смерть
Неизвестно