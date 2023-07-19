Евдокимова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Евдокимов Иван

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1923

Муж: Евдокимов Михаил

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1925

Сын: Евдокимов Валериан

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно