Бортушис Иозас Ивзаса
Место рожденияЛитва
Дата рождения17.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Литва
Бракосочетание
Между 1959 и 1963
Рождение ребёнка
05.03.1963
Дочь: Грицай Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Бортушис Лидия Кирилловна
Рождение ребёнка
04.01.1965
Сын: Бортушис Александр Иосифович
Мать ребёнка: Бортушис Лидия Кирилловна