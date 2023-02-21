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Бортушис Иозас Ивзаса

Место рождения

Литва

Дата рождения

17.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Литва
Бракосочетание
Между 1959 и 1963

Жена: Бортушис Лидия Кирилловна

Рождение ребёнка
05.03.1963

Дочь: Грицай Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Бортушис Лидия Кирилловна

Рождение ребёнка
04.01.1965

Сын: Бортушис Александр Иосифович

Мать ребёнка: Бортушис Лидия Кирилловна