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Милюшкин Никифор Матвеевич

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 1799 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1804

Отец: Милюшкин Матвей

Мать: не указана

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения (Анисия?)

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Милюшкин Иван

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Милюшкин Феодор

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Милюшкин Дмитрий

Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Милюшкин Венедикт

Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Евфимий

Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Артемий

Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович

Мать ребёнка: Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно