Милюшкин Никифор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1799 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1804
Отец: Милюшкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения (Анисия?)
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Милюшкин Иван
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милюшкин Феодор
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Милюшкин Дмитрий
Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Милюшкин Венедикт
Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милюшкин Евфимий
Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Милюшкин Артемий
Мать ребёнка: Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович
Мать ребёнка: Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно