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Остапук Даниил Владимирович
Остапук Даниил Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.2003
Пол
Мужской
Отец
Остапук Владимир Николаевич
1973 г.р.
Мать
Остапук (Таргоний) Ирина Васильевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2003
Отец:
Остапук Владимир Николаевич
Мать:
Остапук Ирина Васильевна
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