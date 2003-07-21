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Остапук Даниил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2003

Отец: Остапук Владимир Николаевич

Мать: Остапук Ирина Васильевна