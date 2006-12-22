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Калмыков Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1950

Дата смерти

22.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1974

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Калмыков Олег Александрович

Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Наталья Викторовна

Смерть
22.12.2006
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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