Калмыков Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1950
Дата смерти22.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1974
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Калмыков Олег Александрович
Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2006
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область