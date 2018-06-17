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Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1940

Дата смерти

17.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Мать: Дроздова Мария

Рождение ребёнка
23.05.1964

Сын: Зубовленко Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Зубовленко Таисия Петровна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.06.1975

Дочь: Зубовленко Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Зубовленко Таисия Петровна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубовленко Таисия Петровна

Смерть
17.06.2018