Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1940
Дата смерти17.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Отец: Зубовленко Дмитрий Фёдорович
Мать: Дроздова Мария
Рождение ребёнка
23.05.1964
Сын: Зубовленко Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Зубовленко Таисия Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1975
Дочь: Зубовленко Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Зубовленко Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2018