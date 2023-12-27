Попов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Виктор Петрович

Попов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1953

Отец: Попов Петр Трофимович

Мать: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
13.12.1974

Дочь: Попова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Попова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1981

Сын: Попов Александр Викторович

Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1991

Сын: Попов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришанова Надежда Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close