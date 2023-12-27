Попов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1953
Отец: Попов Петр Трофимович
Мать: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
13.12.1974
Дочь: Попова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Попова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1981
Сын: Попов Александр Викторович
Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1991
Мать ребёнка: Гришанова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно