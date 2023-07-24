Бабенко Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1974
Дочь: Короленко Бабенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бабенко Прокопенко Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Бабенко Прокопенко Екатерина Александровна