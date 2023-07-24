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Бабенко Николай Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1974

Дочь: Короленко Бабенко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бабенко Прокопенко Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Бабенко Прокопенко Екатерина Александровна