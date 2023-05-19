Настасья Сидорова
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: Мелания Михайлова
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
15.07.1820
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
03.04.1823
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
27.03.1826
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
17.10.1827
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Фекла Михайлова
Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно