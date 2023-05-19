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Настасья Сидорова

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: Мелания Михайлова

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
15.07.1820

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
03.04.1823

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
27.03.1826

Сын: Лыткин Ларион Михайлов

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
17.10.1827

Сын: Лыткин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Фекла Михайлова

Отец ребёнка: Лыткин Михаил Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыткин Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно