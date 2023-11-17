Золотарёва Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёва Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Золотарёв Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Григорий Родионович

Новое Дубовое, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Золотарёв Григорий Родионович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарёв Григорий Родионович

Смерть
Неизвестно
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