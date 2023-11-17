Золотарёва Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Золотарёв Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотарёв Григорий Родионович
Новое Дубовое, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Золотарёв Григорий Родионович
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно