Голубев(Слеповин) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев(Слеповин) Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Царенко Людмила (Лидия) Ивановна

Мать ребёнка: Слеповина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слеповина Анна

Работа или профессия
Неизвестно