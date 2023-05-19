Куранова Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Елизавета Петровна

Куранова Елизавета Петровна

Место рождения

Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.10.1918 ст.

Дата смерти

25.05.1919 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1918 ст.

Отец: Куранов Петр Александрович

Мать: Куранова Евдокия Петровна

Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Отец: гражданин Красноярской Станицы Восприемники: Малянин Павел Петров и Анисимова Анна Феодосьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1106-op-1-d-106 файл 26 номер 51
Смерть
25.05.1919 ст.
Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Умерла от тифа в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1106-op-1-d-111 файл 14 номер 31