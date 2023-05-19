Куранова Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1918 ст.
Дата смерти25.05.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1918 ст.
Отец: гражданин Красноярской Станицы Восприемники: Малянин Павел Петров и Анисимова Анна Феодосьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1106-op-1-d-106 файл 26 номер 51
Смерть
25.05.1919 ст.
Умерла от тифа в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1106-op-1-d-111 файл 14 номер 31