Чеснова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснова Ирина

Чеснова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.2003

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чеснов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснова Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чеснов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чеснов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснов Дмитрий Викторович