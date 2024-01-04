Колтунов Андрей Давидович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Колтунов Давид Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1923
Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Стерликова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960