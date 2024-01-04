Колтунов Андрей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунов Андрей Давидович

Место рождения

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Колтунов Давид Петрович

Мать: не указана

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1923

Сын: Колтунов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Стерликова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтунов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Колтунова Марфа Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунова Марфа Митрофановна

Смерть
1960
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