Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1879
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1880
Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров
Рождение ребёнка
1883
Сын: Захаров Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров
Смерть
Неизвестно