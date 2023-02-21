Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

1880 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.
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ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1879

Муж: Захаров Федор Федоров

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Захаров Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Захаров Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Федор Федоров

Смерть
Неизвестно