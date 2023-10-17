Бейлинсон Лейб Давыдович (Leyb Davydovich)
Место рожденияСаратовская обл.
Дата рождения1903
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бейлинсон (beylinson) Давыд (Davyd)
Мать: не указана
Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Сора (Соня)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фира
Мать ребёнка: Сора (Соня)
Военная служба
25.05.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Володарский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сора (Соня)
Смерть
?.11.1943