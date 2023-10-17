Бейлинсон Лейб Давыдович (Leyb Davydovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейлинсон Лейб Давыдович (Leyb Davydovich)

Место рождения

Саратовская обл.

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бейлинсон (beylinson) Давыд (Davyd)

Мать: не указана

Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Сора (Соня)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фира

Мать ребёнка: Сора (Соня)

Военная служба
25.05.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Володарский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сора (Соня)

Смерть
?.11.1943
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