Галицкий Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Бракосочетание
20.01.1851 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно