Галицкий Антон Иванович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галицкий Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Бракосочетание
20.01.1851 ст.

Жена: Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно

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