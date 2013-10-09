Урусов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1943

Дата смерти

09.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1943

Отец: Урусов Павел Аристархович

Мать: Урусова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1977

Дочь: Наталия Павлова

Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1979

Дочь: Дунаева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1985

Сын: Урусов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна

Смерть
09.10.2013
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