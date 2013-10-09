Урусов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1943
Дата смерти09.10.2013
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1943
Рождение ребёнка
09.07.1977
Дочь: Наталия Павлова
Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1979
Дочь: Дунаева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1985
Сын: Урусов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Клавдия Николаевна
Смерть
09.10.2013