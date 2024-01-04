Солдатова (Тишкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Тишков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Солдатов Ипатий Иванович. Жених. Казак Яманского хутора. Первым браком. Старообрядческого вероисповедания. 18 лет Тишкова Анна Ивановна. Невеста. Дочь казака девица Студёновского форпоста. Старообрядч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно