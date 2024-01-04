Солдатова (Тишкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Тишкова) Анна Ивановна

Место рождения

Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Тишков Иван

Мать: не указана

Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.01.1871 ст.

Муж: Солдатов Ипатий Иванович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Солдатов Ипатий Иванович. Жених. Казак Яманского хутора. Первым браком. Старообрядческого вероисповедания. 18 лет Тишкова Анна Ивановна. Невеста. Дочь казака девица Студёновского форпоста. Старообрядч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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