Уракбаев Уразбай (Оразбай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня Оразбаевна
Мать ребёнка: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - -
Смерть
Неизвестно
Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г.Нукус
Причина смерти: Естественная смерть/старость