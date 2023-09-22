Уракбаев Уразбай (Оразбай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракбаев Уразбай (Оразбай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигал Рахиль (Раиса) Вольфовна

Развод
Неизвестно

Жена: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня Оразбаевна

Мать ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - -

Смерть
Неизвестно
Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г.Нукус
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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