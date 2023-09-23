Шаламов Вавило Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Вавило Никифоров

Шаламов Вавило Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шаламов Никифор(2) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шаламов Гаврила Вавилов

Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шаламов Ефим Вавилов

Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шаламова Степанида Вавилова

Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шаламова Василиса Вавилова

Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шаламов Фёдор Вавилов

Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close