Шаламов Вавило Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шаламов Никифор(2) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шаламов Ефим Вавилов
Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шаламова Степанида Вавилова
Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шаламова Василиса Вавилова
Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шаламова Аксинья Мокиева