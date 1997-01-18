Ващинская Раиса Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващинская Раиса Тихоновна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тихон

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.06.1926

Дочь: Попова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Евгеньевич

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Назаренко Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващинский Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващинский Михаил Иванович

Смерть
18.01.1997
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