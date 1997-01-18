Ващинская Раиса Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти18.01.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1926
Дочь: Попова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Евгеньевич
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Назаренко Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1997