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Золочевский Петр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Мать: Золочевская Пелагия

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Золочевский Семен Петрович

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зиновия Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Золочевский Степан Петрович

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Золочевский Максим Петрович

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Ефросинья Кириловна

Смерть
Неизвестно