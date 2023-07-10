Золочевский Петр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Золочевский Семен Петрович
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зиновия Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золочевский Степан Петрович
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Золочевский Максим Петрович
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно