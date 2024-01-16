Олимпиада Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1825 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Буров Иван

Отец ребёнка: Буров Илья

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Буров Илья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Буров Илья

Смерть
Неизвестно
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