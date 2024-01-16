Олимпиада Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Буров Иван
Отец ребёнка: Буров Илья
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Буров Илья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Буров Илья
Смерть
Неизвестно