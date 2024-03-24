Медянцева Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцева Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1966

Отец: Разаренов Анатолий Васильевич

Мать: Разаренова Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
30.04.1990

Сын: Медянцев Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Медянцев Алексей Вадимович

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Медянцев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Медянцев Алексей Вадимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медянцева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Медянцев Алексей Вадимович

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