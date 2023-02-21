Солдатова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Феодосия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Солдатов Евстигней Агафонович
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Анастасия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Солдатов Евстигней Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно