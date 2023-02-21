Солдатова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Феодосия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Солдатов Евстигней Агафонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: Анастасия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Солдатов Евстигней Агафонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Евстигней Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно