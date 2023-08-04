Иванова (Рыченкова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1927
Сын: Иванов Александр Петрович
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Анна Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Смерть
1972