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Губин Матвей Марков

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Губин Марк Марков

Мать: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Губин Семен Матвеев

Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Губин Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Губина Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Губин Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Парасковья Власовна

Смерть
Неизвестно
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