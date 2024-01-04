Губин Матвей Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Губин Марк Марков
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Губин Семен Матвеев
Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Губина Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Губин Андрей Матвеев
Мать ребёнка: Губина Парасковья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно