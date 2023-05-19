Ботыгин Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.04.1906
Дата смерти18.07.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1906
Отец: Ботыгин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1929
Мать ребёнка: не указана
деревня Медведица Устьянского района Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1984
Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область