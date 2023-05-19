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Ботыгин Семён Михайлович

Место рождения

Наволоцкая, Камкинская волость, Вельский уезд

Дата рождения

13.04.1906

Дата смерти

18.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1906

Отец: Ботыгин Михаил

Мать: не указана

Наволоцкая, Камкинская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1929

Сын: Ботыгин Яков Семёнович

Мать ребёнка: не указана

деревня Медведица Устьянского района Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботыгина Федора Феодора Ефимовна Евфимьевна

Смерть
18.07.1984
Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область