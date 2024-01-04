Одинцова (Кондашова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Кондашова) Галина Георгиевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949

Отец: Кондашов Георгий Ефимович

Мать: Кондашова Полина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1980

Сын: Одинцов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1982

Сын: Одинцов Олег Викторович

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1986

Дочь: Федорец Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Виктор Константинович

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