Одинцова (Кондашова) Галина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949
Рождение ребёнка
09.06.1980
Сын: Одинцов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
06.03.1982
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
02.10.1986
Дочь: Федорец Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно