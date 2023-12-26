Клименов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименов Александр

Клименов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименов Михаил

Мать: Клименова Антонида (Тоня)

Рождение ребёнка
05.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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