Баландин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Иван

Мать: Баландина Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Нюра Николаевна

Мать ребёнка: Баландина Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Баландина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландина Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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