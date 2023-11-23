Баландин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баландин Иван
Мать: Баландина Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Нюра Николаевна
Мать ребёнка: Баландина Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Баландина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баландина Неизвестно
Смерть
Неизвестно