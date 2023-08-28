Карлова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
До 1948
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Около 1956
Рождение ребёнка
1959
Смерть
Неизвестно