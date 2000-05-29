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Виноградов Дмитрий Сергеевич
Виноградов Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
29.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Виноградов Сергей Викторович
1975 г.р.
Мать
Калинина Эльвира Анатольевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2000
Отец:
Виноградов Сергей Викторович
Мать:
Калинина Эльвира Анатольевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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