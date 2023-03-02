Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1905
Дата смерти04.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1927
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Печников Иван
Рождение ребёнка
28.11.1928
Сын: Печников Виктор
Отец ребёнка: Печников Иван
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1942
Сын: Печников Анатолий
Отец ребёнка: Печников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Печников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Иван
Смерть
04.08.1985