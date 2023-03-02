Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1905

Дата смерти

04.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1927 г.р.
1928 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1927

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Печников Иван

Рождение ребёнка
28.11.1928

Сын: Печников Виктор

Отец ребёнка: Печников Иван

Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1942

Сын: Печников Анатолий

Отец ребёнка: Печников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Печников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Иван

Смерть
04.08.1985