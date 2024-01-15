Халяпина (Карпова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаляпина (Карпова) Мария Яковлевна

Халяпина (Карпова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1890

Муж: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Халяпин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Халяпин Иоан Михайлович

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
11.09.1896

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
30.05.1898

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Халяпин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Халяпин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
16.02.1905

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
10.04.1906

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
23.07.1909

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
06.11.1911

Сын: Халяпин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close