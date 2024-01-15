Халяпина (Карпова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1890
Рождение ребёнка
22.06.1892
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
08.09.1894
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
11.09.1896
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
30.05.1898
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
26.02.1900
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
12.01.1902
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
16.02.1905
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
10.04.1906
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
23.07.1909
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
06.11.1911
Сын: Халяпин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Халяпин Михаил Кононович
Смерть
Неизвестно