Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокия Елистратовна
Евдокия Елистратовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Дата смерти
1770
Пол
Женский
Отец
Елистрат Григорьевич
1733 г.р.
Мать
Авдотья Михайловна
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Елистрат Григорьевич
Мать:
Авдотья Михайловна
Смерть
1770
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия