Евдокия Елистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Елистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Елистрат Григорьевич

Мать: Авдотья Михайловна

Смерть
1770
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