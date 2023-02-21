Дойников Иван Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979
Бракосочетание
14.02.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.2003
Дочь: Дойникова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2010
Сын: Дойников Григорий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности