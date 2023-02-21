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Дойников Иван Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979

Отец: Дойников Анатолий Михайлович

Мать: Дойникова Нина Алексеевна

Бракосочетание
14.02.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.2003

Дочь: Дойникова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.2010

Сын: Дойников Григорий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2020

Сын: Дойников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности