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Шапошников Денис Александрович
Шапошников Денис Александрович
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Древо
Место рождения
Пушкин
, Царскосельский уезд
Дата рождения
25.05.1982
Пол
Мужской
Отец
Шапошников Александр Александрович
1952 г.р.
Мать
Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982
Отец:
Шапошников Александр Александрович
Мать:
Шапошникова Татьяна Александровна
Пушкин
, Царскосельский уезд
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