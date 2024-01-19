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Шапошников Денис Александрович

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

25.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982

Отец: Шапошников Александр Александрович

Мать: Шапошникова Татьяна Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
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