Третекова Анна Кириллвна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Третекова Анна Кириллвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещук Евдакия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Елена Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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